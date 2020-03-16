Игроки «Гремио» вышли на матч в защитных масках в знак протеста

Игроки бразильского клуба «Гремио» вышли на матч чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул с «Сан-Луисом» в защитных масках, протестуя против проведения соревнований в период пандемии коронавируса.
Встреча проходила в воскресенье 15 марта на поле «Гремио» и прошла при пустых трибунах, хозяева победили со счётом 3:2. После матча ситуацию прокомментировал главный тренер «Гремио» Ренато Порталуппи.
«Настало время заявить о своей позиции, мы надели маски, чтобы показать властям, что игроки — тоже люди. Мы не застрахованы от коронавируса, а смысла закрывать двери нет. Так болельщики будут в безопасности, а на тех, кто работает в футболе — всё равно. Весь мир остановился, так почему в бразильском футболе должно быть как-то иначе? Надеемся, здравый смысл победит», — приводит слова Порталуппи АР.
После матча Бразильская конфедерация футбола сообщила, что приостанавливает все соревнования под своей эгидой, но чемпионаты штатов находятся вне её юрисдикции.
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