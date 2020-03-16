Подозрения о заражении защитника «Сампдории» Колли коронавирусом не подтвердились

Гамбийский защитник «Сампдории» Омар Колли сообщил, что подозрения о его заражении коронавирусом не подтвердились.

12 марта анализ, взятый у Колли, показал положительный результат, однако повторное исследование показало, что игрок здоров.

«Хочу поблагодарить „Сампдорию“ за предоставленную помощь и за поддержку, а также помолиться за людей, которые столкнулись с этим вирусом, и смелых врачей, медсестёр и медицинских экспертов, которые круглые сутки сражаются с бедой. Оставайтесь дома и будьте в безопасности», — сказал Колли на видео в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что коронавирусом заразилось несколько игроков «Сампдории». Инфекция обнаружена у нападающего Маноло Габбьядини, полузащитника Олбина Экдаля, форварда Антонио Ла Гумины и хавбека Мортена Торсбю.