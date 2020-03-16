Норманн: «Ростову» нужно продолжать играть в свой футбол, и тогда всё будет хорошо
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн подвёл итоги домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:3).
«Возможно, в конце первой половины мы чуть-чуть потеряли концентрацию, где-то не хватило везения. Сейчас трудно объяснить это всё, думаю, тренерский штаб разберёт все ошибки.
Что говорил Валерий Карпин в перерыве? Это всё останется в раздевалке. Считаю, что кроме тех восьми минут в первом тайме, всё остальное время мы играли в хороший футбол. Валерий Георгиевич такого же мнения. Нам нужно продолжать играть в свой футбол, и тогда всё будет хорошо», — приводит слова Норманна пресс-служба жёлто-синих.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
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