Норманн: «Ростову» нужно продолжать играть в свой футбол, и тогда всё будет хорошо

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн подвёл итоги домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:3).

«Возможно, в конце первой половины мы чуть-чуть потеряли концентрацию, где-то не хватило везения. Сейчас трудно объяснить это всё, думаю, тренерский штаб разберёт все ошибки.

Что говорил Валерий Карпин в перерыве? Это всё останется в раздевалке. Считаю, что кроме тех восьми минут в первом тайме, всё остальное время мы играли в хороший футбол. Валерий Георгиевич такого же мнения. Нам нужно продолжать играть в свой футбол, и тогда всё будет хорошо», — приводит слова Норманна пресс-служба жёлто-синих.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.