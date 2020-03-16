Тренер «Томи» — о коронавирусе: у нас в Сибири какие эпидемии, как ты нас напугаешь?
Главный тренер «Томи» Василий Баскаков поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции.
«У нас в Сибири какие эпидемии, как ты нас напугаешь? Мы на Кипре были и в Турции, там нет такой истерии. Понимаем, что всё серьёзно это и если приостанавливают в Италии чемпионат и у нас РПЛ паузу берёт, наверное, и мы тоже. 17 марта, видимо, будет час «икс», но мы не можем повлиять на это», — приводит слова Баскакова пресс-служба «Томи».
«Томь» занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 27 матчах команда из Томска набрала 39 очков.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6 тыс. человек.
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