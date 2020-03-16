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Президент профсоюза игроков Италии: возобновить матчи можно в мае или июне, но не в апреле

Президент профсоюза игроков Италии: возобновить матчи можно в мае или июне, но не в апреле
Футбол / Италия 0

Президент профсоюза игроков Италии Дамиано Томмази рассказал, когда в стране можно будет возобновить проведение футбольных матчей, которые были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Сейчас понятно, что невозможно начать играть в начале апреля. Если всё пойдёт хорошо, матчи можно возобновить в мае или июне. Люди считают, что мы думаем только о безопасности футболистов, но за любой командой стоит целый мир.

Первые случаи заражения были в «Пьянезе» из Серии C, один из их сотрудников всё ещё находится в реанимации. У «Ювентуса» 100 человек на карантине. Речь идёт о людях, которые путешествуют по всей Италии и Европе, встречают много людей, выполняя свою работу.

Эта проблема касается не только Италии, но и всей Европы, поэтому УЕФА должен вести себя как Европейский союз», — приводит слова Томмази Football Italia со ссылкой на ток-шоу Che tempo che fa.

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