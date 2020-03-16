Далглиш: неужели кто-то считает, что будет справедливо лишить «Ливерпуль» шансов на титул?
Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» сэр Кенни Далглиш считает, что нынешний сезон английской Премьер-лиги нужно доиграть до конца. Сейчас матчи в Англии приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Этот сезон нужно доиграть. Если придётся проводить по одной встрече каждые два дня до июня, пусть будет так. Да, это далеко от идеала, но все будут в равных условиях. Нельзя, чтобы эту кампанию признали недействительной. Это было бы несправедливо.
Неужели кто-то действительно считает, что будет справедливо лишить «Ливерпуль» шансов на чемпионский титул после фантастического выступления команды в 29 турах и 25-очкового преимущества над «Манчестер Сити»?» — приводит слова Далглиша The Sunday Post.
Ширер: «Ливерпулю» нельзя давать титул АПЛ, если сезон не будет доигран
Читайте также
- 16 марта 2020
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:29
-
11:16
-
11:09
-
10:29
-
10:28
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:38
-
09:24
-
09:00
-
07:27
-
07:02
-
06:15
-
05:50
-
05:36
-
04:45
-
04:12
-
03:56
-
03:38
-
03:05
-
02:16
-
01:58
-
01:19
-
01:00
-
00:55
-
00:34
-
00:31
-
00:16
-
00:10
- 15 марта 2020
-
23:54
-
23:54
Партнерский контент