Далглиш: неужели кто-то считает, что будет справедливо лишить «Ливерпуль» шансов на титул?

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» сэр Кенни Далглиш считает, что нынешний сезон английской Премьер-лиги нужно доиграть до конца. Сейчас матчи в Англии приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Этот сезон нужно доиграть. Если придётся проводить по одной встрече каждые два дня до июня, пусть будет так. Да, это далеко от идеала, но все будут в равных условиях. Нельзя, чтобы эту кампанию признали недействительной. Это было бы несправедливо.

Неужели кто-то действительно считает, что будет справедливо лишить «Ливерпуль» шансов на чемпионский титул после фантастического выступления команды в 29 турах и 25-очкового преимущества над «Манчестер Сити»?» — приводит слова Далглиша The Sunday Post.