Видеообзор матча «Ростов» — «Локомотив»

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Локомотиву». Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд на 34-й минуте. После дальнего удара полузащитника Гжегожа Крыховяка мяч попал в каркас ворот и залетел в сетку от голкипера Сергея Песьякова. Спустя 4 минуты хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество своей команды. На 42-й минуте Крыховяк оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Хозяева ответили точным ударом полузащитника Ивелина Попова на 64-й минуте.
«Локомотив», набрав 41 очко, поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (38) располагается на четвёртой строчке.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на Rutube-канале «Матч Премьер».
- 16 марта 2020
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:29
-
11:16
-
11:09
-
10:29
-
10:28
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:38
-
09:24
-
09:00
-
07:27
-
07:02
-
06:15
-
05:50
-
05:36
-
04:45
-
04:12
-
03:56
-
03:38
-
03:05
-
02:16
-
01:58
-
01:19
-
01:00
-
00:55
-
00:34
-
00:31
-
00:16
-
00:10
- 15 марта 2020
-
23:54
-
23:54