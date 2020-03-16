Видеообзор матча «Ростов» — «Локомотив»

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Локомотиву». Матч прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 1:3.



Гости вышли вперёд на 34-й минуте. После дальнего удара полузащитника Гжегожа Крыховяка мяч попал в каркас ворот и залетел в сетку от голкипера Сергея Песьякова. Спустя 4 минуты хавбек «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество своей команды. На 42-й минуте Крыховяк оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Хозяева ответили точным ударом полузащитника Ивелина Попова на 64-й минуте.



«Локомотив», набрав 41 очко, поднялся на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (38) располагается на четвёртой строчке.

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