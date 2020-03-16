Фабиански: разочарован тем, как правительство Великобритании справляется с коронавирусом

Голкипер лондонского «Вест Хэм Юнайтед» и национальной команды Польши Лукаш Фабиански считает, что власти Великобритании делают недостаточно для борьбы с эпидемией коронавируса.
«Вчера в Англии проводили полумарафоны, в которых бежало много людей. Настроение пренебрежительное, не все полностью осознают угрозу. Я разочарован тем, как правительство справляется с этой проблемой.
Многие игроки разочарованы. Все считают, что к коронавирусу относятся пренебрежительно. У меня сложилось впечатление, что наше здоровье не имеет значения и нас попытаются как можно скорее вернуть на поле», — цитирует вратаря Onet Sport.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6 тыс. человек.
- 16 марта 2020
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