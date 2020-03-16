Главный врач «Арсенала» передумал уходить в «Ливерпуль»

Глава медицинского штаба лондонского «Арсенала» Гари О’Дрисколл продолжит работать в своём нынешнем клубе, несмотря на планы об уходе, сообщает The Athletic.



В январе этого года специалист достиг договорённости с «Ливерпулем» и должен был в скором времени присоединиться к мерсисайдцам. «Арсенал» даже успел вывесить вакансию на должность главы медицинского штаба. Однако, по информации издания, он передумал и решил остаться в стане «канониров», с которыми сотрудничает с 2009 года.



Из-за решения О’Дрисколла «Ливерпуль» столкнулся с проблемами. На посту главы медицинского штаба он должен был сменить Эндрю Мэсси, который в начале этого месяца перешёл на работу в ФИФА. Таким образом, красным теперь придётся продолжить поиски.

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