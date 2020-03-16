Уткин: почему «Ливерпуль» нельзя признать чемпионом Англии, если сезон не будет доигран?

Известный блогер Василий Уткин выступил за признание «Ливерпуля» чемпионом Англии в случае отмены концовки сезона из-за пандемии коронавируса.



«Вопрос, который меня по-настоящему занимает, – почему «Ливерпуль» нельзя признать чемпионом Англии–2020, если сезон не будет доигран? И, разумеется, не только «Ливерпуль». Конкретное имя и страна добавлены для ясности. Национальные чемпионаты остановлены повсеместно, и никто сейчас не знает, представится ли возможность их доиграть. Будет ли смысл в этом доигрыше. И меня удивляет общая позиция, причём не высказанная, а существующая как бы априори, что титул чемпиона в этом случае должен считаться неразыгранным. А почему?



Мы же признаём сплошь и рядом (а когда нет – в силу специально сделанных оговорок в регламенте) результат не доигранного до конца матча. Мы же признаём чемпионом «Интер» в сезоне, где за махинации дисквалифицирован «Ювентус». И даже в Англии уже обсудили вопрос о том, что если местный суд и федерация признают финансовые нарушения «Сити», то они могут быть дисквалифицированы в ряде сыгранных сезонов и в одном из них чемпионом может быть провозглашён «Ливерпуль».



Мало того – мы признаём олимпийскими чемпионами и призёрами спортсменов, следующих в очереди за теми, кого спустя годы могут дисквалифицировать за допинг. Во всём этом тоже есть компромисс с действительностью. Хотя очевидно, что если бы, например, некий чемпион Игр, скажем, в Сочи, лишился медали за вскрытое допинговое нарушение, произошедшее до Олимпиады, то последствий у этой дисквалификации, произойди она своевременно, было бы гораздо больше. Другие люди могли попасть в олимпийские сборные. И прочие пироги!



Я совершенно не против существующей практики. Но я не могу понять, почему недопустимой формой аналогичного компромисса является признание чемпионом команды-лидера на момент остановки сезона. Потому что футбольный сезон, с потраченными силами, пережитыми страстями, огромной душевной работой миллионов людей, – он точно был. И я бы хотел, чтоб он был доигран, позже, не полностью, тушкой, кусочком – не существенно. Но при этом если не – он всё равно, этот сезон, был. А если в нём не будет чемпиона – значит, его как бы и не было.



И я не понимаю, почему подавляющему большинству кажется совершенно нормальным, что так, без присвоения титула чемпиона, единственно и бесповоротно правильно. Да как так-то? Тут очень есть о чём поговорить и поспорить, и наплевать на неясность регламента – регламенты не писались на случаи мировых войн и эпидемий. Форс-мажорные решения принимаются в конкретных форс-мажорных обстоятельствах», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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