Ж. Мариу: герои — это не спортсмены, актёры и певцы. Пора поблагодарить борцов с пандемией

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.



«Мы столкнулись с проблемой, которая влияет на всё наше общество. Сейчас настоящие герои – это не спортсмены, актёры и певцы. Именно поэтому пришло время поблагодарить тех, кто бьётся с пандемией на улицах и в больницах, а также дать им признание, которого они заслуживают. Мы не герои, это вы герои. Спасибо вам большое», — сказал Мариу в ролике в своём «инстаграме».



Напомним, из-за распространения коронавируса в Европе были приостановлены все главные клубные турниры. В частности, были перенесены матчи английской Премьер-лиги и остальных ведущих чемпионатов, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом матчи Российской Премьер-Лиги продолжают проходить.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.



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