Е. Чернов: остановку РПЛ воспримем нормально. В этой ситуации важно здоровье людей

Защитник «Ростова» Евгений Чернов подвёл итоги домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:3) и поделился мнением о возможной паузе в чемпионате из-за пандемии коронавируса.
«В первые 30 минут мы играли лучше, но те восемь минут полностью перевернули ход матча. Первый гол — фантастический удар Крыховяка, следом были ещё две контратаки от «Локо». Мы верили, что сможем ещё забить, но, увы, получился только один гол.
Говорить о попадании в еврокубки ещё рано. Есть восемь туров, смотреть на очки будем в конце сезона.
Возможная остановка РПЛ? Если понадобится — приостановят, мы это воспримем нормально. Нужно думать о взрослом поколении, которое находится в зоне риска. Что касается нашей спортивной формы, у нас сильный тренерский штаб, нас подготовят к любым обстоятельствам. В первую очередь в этой ситуации важно здоровье людей», — приводит слова Чернова пресс-служба «Ростова».
- 16 марта 2020
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