Академию «Локомотива» отправили на карантин из-за пандемии коронавируса

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила, что клубная академия была отправлена на двухнедельный карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«С 16 по 29 марта академия «Локомотива» уходит на каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении «железнодорожников» в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6,5 тыс. человек.

Вчера, 15 марта, «Локомотив» на своём поле сыграл с московским «Спартаком» в 15-м туре Юношеской футбольной лиги России. Финальный свисток зафиксировал победу красно-белых со счётом 4:1.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.