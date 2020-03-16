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Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале. Это его первый месяц в «МЮ»

Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале. Это его первый месяц в «МЮ»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам февраля, сообщает пресс-служба клуба.

В голосовании португалец обошёл таких игроков, как Маркос Алонсо («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон») и Ник Поуп («Бёрнли»).

В прошлом месяце Фернандеш принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» в этих встречах одержал два победы и один раз сыграл вничью. При этом февраль стал для Бруну первым месяцем в Англии после перехода из лиссабонского «Спортинга» в зимнее трансферное окно.

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.

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