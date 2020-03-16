Тьяго Силва: будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса

Защитник «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Тьяго Силва призвал болельщиков серьёзно отнестись к пандемии коронавирусной инфекции.
«Соблюдайте инструкции и сражайтесь вместе против коронавируса. Регулярно мойте руки, пользуйтесь одноразовыми салфетками, не пожимайте рук, кашляйте в локоть.
Будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса. Дистанцируйтесь. Защитите себя и окружающих», — написал Силва на своей странице в «Твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6,5 тыс. человек.
В нынешнем сезоне Тьяго помог «ПСЖ» в 30 матчах во всех турнирах. 35-летний бразилец записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.
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