Тьяго Силва: будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса

Защитник «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Тьяго Силва призвал болельщиков серьёзно отнестись к пандемии коронавирусной инфекции.

«Соблюдайте инструкции и сражайтесь вместе против коронавируса. Регулярно мойте руки, пользуйтесь одноразовыми салфетками, не пожимайте рук, кашляйте в локоть.

Будьте ответственными, чтобы остановить распространение коронавируса. Дистанцируйтесь. Защитите себя и окружающих», — написал Силва на своей странице в «Твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6,5 тыс. человек.

В нынешнем сезоне Тьяго помог «ПСЖ» в 30 матчах во всех турнирах. 35-летний бразилец записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.