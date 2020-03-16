Акинфеев в матче с «Уфой» провёл 40000-ю минуту в чемпионате России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев достиг впечатляющей отметки по минутам, проведённым в матчах чемпионата России.
Как сообщает пресс-служба «армейцев», 12-я минута встречи 22-го тура Российкой Премьер-Лиги с «Уфой» стала для капитана красно-синих 40000-й в национальном первенстве.
При этом Акинфеев стал первым футболистом с данным показателем, достигшим его в составе одного клуба. Ранее это удалось экс-защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу, однако в ходе своей карьеры он также выступал за «Крылья Советов» и «Локомотив». К моменту завершения карьеры в 2018 году он провёл в чемпионате России 42 848 минут.
Акинфеев защищает цвета ЦСКА на протяжении всей карьеры, которая длится с 2002 года. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в РПЛ и пропустил 22 гола.
Овчинников: Акинфеев — знак качества. Если страна потребует, думаю, он вернётся
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