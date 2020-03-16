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Источник: Шюррле находится в Германии, его ждёт двухнедельный карантин

Источник: Шюррле находится в Германии, его ждёт дв
Источник: Шюррле находится в Германии, его ждёт двухнедельный карантин
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле не сможет вернуться в расположение команды раньше апреля, сообщает Sport24.

В настоящее время 29-летний футболист находится в Германии, где продолжает восстановление после травмы. При этом в связи с пандемией коронавируса все, кто прибывает в Россию из этой страны, обязаны на две недели уходить на карантин. По этой причине Андре не сможет возобновить тренировки с красно-белыми раньше апреля, даже если сейчас вернётся с родины.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс.

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