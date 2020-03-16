«Барселона» намерена приобрести четырёх игроков предстоящим летом

Руководство каталонской «Барселоны» предстоящим летом хочет усилить состав команды четырьмя футболистами. Спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль согласовывает работу в этом направлении с главным тренером Энрике Сетьеном, сообщает Sport.es.

В список «Барселоны» входят центральный защитник (в идеале — левоногий), левый защитник, способный играть на правом фланге, физически развитый центральный хавбек, а также нападающий.

Чтобы осуществить эти планы, каталонскому клубу придётся расстаться с некоторыми игроками. Возможно, будут проданы защитники Клеман Лангле и Самуэль Юмтити.

Одной из приоритетных целей «Барселоны» остаётся форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, который заменит Луиса Суареса. Стоимость 22-летнего аргентинца оценивается в € 80 млн.