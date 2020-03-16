«Барселона» намерена приобрести четырёх игроков предстоящим летом

Руководство каталонской «Барселоны» предстоящим летом хочет усилить состав команды четырьмя футболистами. Спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль согласовывает работу в этом направлении с главным тренером Энрике Сетьеном, сообщает Sport.es.
В список «Барселоны» входят центральный защитник (в идеале — левоногий), левый защитник, способный играть на правом фланге, физически развитый центральный хавбек, а также нападающий.
Чтобы осуществить эти планы, каталонскому клубу придётся расстаться с некоторыми игроками. Возможно, будут проданы защитники Клеман Лангле и Самуэль Юмтити.
Одной из приоритетных целей «Барселоны» остаётся форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, который заменит Луиса Суареса. Стоимость 22-летнего аргентинца оценивается в € 80 млн.
- 16 марта 2020
-
16:56
-
16:53
-
16:49
-
16:31
-
16:23
-
15:57
-
15:43
-
15:29
-
15:02
-
14:54
-
14:48
-
14:25
-
14:17
-
14:14
-
13:58
-
13:32
-
13:24
-
13:19
-
13:06
-
12:58
-
12:40
-
12:29
-
11:56
-
11:52
-
11:29
-
11:29
-
11:16
-
11:09
-
10:29
-
10:28
-
10:03
-
10:02
-
09:42
-
09:38
-
09:24