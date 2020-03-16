Черышев прошёл тест на коронавирус

Бывший тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о ситуации в «Валенсии», за которую выступает его сын Денис.

Вчера, 15 марта, пресс-служба «Валенсии» сообщила, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Тремя инфицированными являются защитники Хосе Луис Гайя, Эсекьель Гарай и Эльяким Мангала.

«Были сданы пробы, выявили тех игроков, которые заражены коронавирусом, нельзя сказать, что команда распущена, но каждый находится на карантине у себя дома и готовится в индивидуальном режиме. С Денисом всё нормально, он поддерживает форму самостоятельно», — приводит слова Дмитрия Черышева ТАСС.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6,5 тыс. человек.