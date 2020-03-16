Мяч с автографами Путина и Трампа выставлен на продажу за $ 54 тыс.

Компания Moments in Time выставила на продажу бейсбольный мяч с автографами президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Стоимость — $ 54 тыс.

В описании указано, что подпись Путина на мяче была заполучена высокопоставленным российским чиновником на публичном мероприятии. Президент США оставил свой автограф 2 марта 2020 года во время митинга в Северной Каролине.

Трамп является 45-м президентом США. Этот пост он занял 20 января 2017 года, сменив Барака Обаму. Следующие президентские выборы пройдут в Соединённых Штатах 3 ноября 2020 года.

Напомним, ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», сказал, что больше не поставит Путина на свою аватарку в социальных сетях.