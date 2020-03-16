УЕФА признает чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры не будут доиграны

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на предстоящем собрании 17 марта обсудит организационные вопросы, связанные с приостановкой национальных чемпионатов из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает AS.

УЕФА хочет обозначить критерии определения чемпионов, клубов, которые получат места в еврокубках в следующем сезоне, а также команд, которые покинут свои дивизионы.

Если турниры так и не будут возобновлены, союз намерен признать чемпионами клубы, возглавляющие турнирные таблицы на этот момент. По такому же принципу планируется определить участников еврокубков.

Что касается перехода команд между дивизионами, то этот вопрос УЕФА хочет оставить на усмотрение национальных чемпионатов.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6,5 тыс. человек.