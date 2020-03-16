Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России
Министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий, сообщает РИА «Новости».
«Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе.
Причиной отмены является угроза распространения COVID-19.
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