«Тамбов» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

Сегодня, 16 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Крылья Советов».
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