Федун: наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению команд

Президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал приостановку всех спортивных мероприятий в Москве из-за пандемии китайского коронавируса.
«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле всё это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае до середины лета это всё продлится, и это оптимистичный прогноз.
Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей что за доигрыш…
Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесёт Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а девять миллионов человек, каждый день едущие в метро, — это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», всё страннее и страннее», — приводит слова Федуна Sport24.
- 16 марта 2020
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