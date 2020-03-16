Бабаев: нам нужно взять паузу, а потом доиграть чемпионат. Закончить всегда успеем

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможной остановке чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.
«Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более если будет отменён чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на проведение в городе любых спортивных мероприятий 10 апреля 2020 года.
Таким образом, в период ограничений в Москве исключено проведение футбольных матчей. До 10 апреля в столице должно было пройти четыре встречи Российской Премьер-Лиги.
- 16 марта 2020
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