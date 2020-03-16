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Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля

Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля
Футбол / Германия 0

Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Сайферт объявил о приостановке чемпионата Германии до 2 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ранее лига перенесла матчи 26-го тура первой и второй Бундеслиги.

«Всё, что вчера казалось безопасным и обычным, больше таковым не является. Мы не знаем, что нас ждёт дальше. Борьба с коронавирусом сейчас в приоритете. На карту поставлено гораздо больше, чем несколько матчей Бундеслиги. Это вопрос выживания. Приостановка до 2 апреля не означает, что мы снова будем играть с 3 апреля. Мы планируем провести совещание 30 марта», — приводит слова Сайферта Watson.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек.

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Перенесён 26-й тур Бундеслиги. Чемпионат могут приостановить до 2 апреля
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