Церемонию открытия Зала славы АПЛ отменили из-за коронавируса
Церемония открытия Зала славы английской Премьер-лиги отменена из-за пандемии китайского коронавируса, сообщается ВВС.
По данным источника, новая дата мероприятия пока не определена. Планировалось, что 19 марта будут объявлены имена двух футболистов, которые войдут в Зал славы АПЛ. Кроме того должен был быть объявлен следующий список номинантов на включение в Зал славы.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены чемпионаты Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек.
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