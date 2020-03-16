Церемонию открытия Зала славы АПЛ отменили из-за коронавируса

Церемония открытия Зала славы английской Премьер-лиги отменена из-за пандемии китайского коронавируса, сообщается ВВС.

По данным источника, новая дата мероприятия пока не определена. Планировалось, что 19 марта будут объявлены имена двух футболистов, которые войдут в Зал славы АПЛ. Кроме того должен был быть объявлен следующий список номинантов на включение в Зал славы.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены чемпионаты Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек.