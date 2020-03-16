«Тамбов» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны составы «Тамбова» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 16 марта, на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.



Запасные: Чагров, Таказов, Юрганов, Карасёв, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.



«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.



Запасные: Рыжиков, Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Мияйлович, Аль-Фураиджи, Голенков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Крылья Советов».