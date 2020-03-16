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Газзаев: нельзя допустить, чтобы «Зенит» признали чемпионом за 8 матчей до конца сезона!

Газзаев: нельзя допустить, чтобы «Зенит» признали чемпионом за 8 матчей до конца сезона!
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможной остановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

«Чемпионат надо остановить. Проводить матчи при пустых трибунах не стоит. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. Зачем рисковать? Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля всё уже и закончится. В том же Китае уже всё идёт на спад. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей.

Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Всё должно быть по спортивному принципу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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