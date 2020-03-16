Мостовой: пусть «Зенит» хоть сейчас чемпионом станет. Кому нужны медали, когда люди гибнут

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможной остановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.



«Если во всём мире останавливаются чемпионаты, то и нам нужно делать то же самое. Это я говорил ещё неделю назад. Другой вопрос в том, что никто не знает, насколько долго это всё будет длиться. Все надеются на то, что всё пройдёт максимально быстро и тогда можно будет спокойно всё восстановить и доиграть. Да и вообще, где две недели, там и месяц, и два может быть. Играть осталось во всех чемпионатах ещё очень много, так же как и в нашем. Всё ещё может поменяться. Если это затянется надолго, то, конечно, надо всё оставлять так, как есть. Других вариантов тут быть не может.



Медали — последнее, о чём нужно думать в нынешней ситуации. Кому будет нужна эта медаль, когда люди гибнут? Нужно говорить о том, чтобы всё это быстрее закончилось и люди перестали заражаться. В той проблеме, в которой мир находится сейчас, не принципиально, пусть хоть сейчас „Зенит“ станет чемпионом.



Сейчас все потихонечку начинают с небес на землю спускаться. Ведь, как говорится, перед ним все равны», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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