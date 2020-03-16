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Как теперь следует поступить руководству РПЛ?

Как теперь следует поступить руководству РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

Завтра, 17 марта, на собрании клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) будет принято решение о порядке проведения матчей следующих туров чемпионата сезона-2019/2020. Турнир может быть приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как теперь следует поступить руководству РПЛ?

Принять участие в голосовании можно, пройдя по ссылке.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.

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