Завтра, 17 марта, на собрании клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) будет принято решение о порядке проведения матчей следующих туров чемпионата сезона-2019/2020. Турнир может быть приостановлен из-за эпидемии коронавируса.



Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как теперь следует поступить руководству РПЛ?

Принять участие в голосовании можно, пройдя по ссылке.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.

Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!