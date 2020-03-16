Спортивный директор «Тамбова»: если есть угроза, то, возможно, Федун прав

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о возможной приостановке чемпионата России из-за эпидемии коронавируса. Завтра, 17 марта, на собрании клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) будет принято решение о порядке проведения матчей следующих туров чемпионата сезона-2019/2020.



«Прежде всего надо думать о безопасности. Если сейчас есть такая угроза, то, возможно, Федун прав. Может, стоит и остановить чемпионат и закрепить места по нынешней таблице. Но всё будет решаться завтра», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.

Федун: наверное, надо РПЛ заканчивать и подводить итоги по текущему положению команд