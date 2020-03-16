Сёмин: нам нравится играть, но если чемпионат прекратят, что мы можем сделать?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который предложил досрочно остановить чемпионат России из-за коронавируса и подвести итоги согласно текущему положению команд.

«Всё это связано немного с другими обстоятельствами, со здоровьем людей. Нам, если бы не было этих ситуаций, нравится играть. Нам нравится каждый раз выходить на полные стадионы, нам нравится тренироваться. Это самое главное. Но если это прекратят, что мы можем сделать?



Сейчас, я думаю, что основное будет — это решение УЕФА, которое будет завтра, как мне кажется. И от того, что я скажу, правильно или нет это, ничего не изменится», — приводит слова Сёмина «РБК-Спорт».