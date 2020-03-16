Широков: у Федуна здравая идея — зона вылета близко, «Спартак» страхуется

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о предложении президента «Спартака» Леонида Федуна досрочно завершить сезон Российской Премьер-Лиги и подвести итоги по текущему положению команд в связи с эпидемией коронавируса.



«Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всё зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро. «Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Но ничего критичного пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо. А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется (смеётся. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.