Полузащитник «Челси» Маунт может быть оштрафован за нарушение условий карантина

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт нарушил условия карантина, в котором он находится из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Mirror.
Хавбек был замечен при игре в футбол с полузащитником «Вест Хэм Юнайтед» Декланом Райсом.
Ранее сообщалось, что игроки «Челси» были отправлены на двухнедельный карантин, так как нападающий команды Каллум Хадсон-Одои заболел в результате заражения коронавирусом. Таким образом, Маунт может быть оштрафован клубом.
21-летний Маунт является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги (25 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и отдал четре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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