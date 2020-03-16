Бывший врач «Спартака»: коронавирус — это не так страшно, больше раздуто

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен отметил, что нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги не стоит приостанавливать из-за коронавируса.



«РПЛ не нужно приостанавливать из-за коронавируса. До 5000 человек на стадионе — это нормально, так можно проводить матчи. В метро намного больше шансов заболеть, чем на стадионе. Люди в вагонах находятся очень близко друг к другу, а на стадионе расстояние больше. Этот вирус опасен прежде всего для пожилых людей, для молодых он представляет опасность, но не так критично.



Коронавирус — это серьёзно, но не так страшно, больше раздуто. Очень много лишней информации в интернете и по телевизору! Конечно, тут присутствует и бизнес. В Китае сейчас мало новых заболеваний, в основном это происходит в Европе. Конечно, страшно, но нужно спокойно реагировать. Носить маску, мыть руки. В Европе и России не привыкли ходить в масках, но на улице это делать нужно всегда, без разницы, болеете вы или нет.



То, что некоторые футболисты заразились этим вирусом, — это не так страшно. Нормально, вылечатся. Каждый год от гриппа и простуды столько людей умирает, но никто же не говорит! В Китае в моём родном городе заболело 60 человек, но никто ещё не умер, всех быстро вылечили! Вылечиться можно, ничего страшного!



Чемпионат Европы не нужно останавливать, он может пройти без зрителей, не нужно его переносить. Когда закончится эпидемия коронавируса? Думаю, месяца через два-три всё будет нормально», — приводит слова Хуншена Sport24.

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