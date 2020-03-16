Чемпионат ЮАР приостановлен из-за коронавируса
Президент южноафриканской Премьер-лиги Ирвин Хоза сообщил о приостановке турнира из-за угрозы распространения китайского коронавируса, сообщает The South African.
Такое решение было принято после введения в стране чрезвычайного положения. Число заразившихся коронавирусом в ЮАР достигло 61. Из-за этого в стране запрещены любые публичные мероприятия численностью свыше 100 человек.
«Одного человека достаточно, чтобы заразились сотни людей. Важно, что мы приняли решение, которое отвечает интересам футбола и нации», — сказал Хоза.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек.
Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!
Чемпионат Боснии и Герцеговины досрочно завершён из-за коронавируса
Читайте также
- 16 марта 2020
-
21:24
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:50
-
20:38
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:31
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:31
-
18:29
-
18:19
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:23
-
17:12
-
17:07
-
16:56
-
16:53
-
16:49
-
16:31
-
16:23
Партнерский контент