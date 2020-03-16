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Чемпионат ЮАР приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат ЮАР приостановлен из-за коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Президент южноафриканской Премьер-лиги Ирвин Хоза сообщил о приостановке турнира из-за угрозы распространения китайского коронавируса, сообщает The South African.

Такое решение было принято после введения в стране чрезвычайного положения. Число заразившихся коронавирусом в ЮАР достигло 61. Из-за этого в стране запрещены любые публичные мероприятия численностью свыше 100 человек.

«Одного человека достаточно, чтобы заразились сотни людей. Важно, что мы приняли решение, которое отвечает интересам футбола и нации», — сказал Хоза.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек.

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