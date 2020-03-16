Иранский тренер скончался из-за болезни, вызванной коронавирусом

В Иране ушёл из жизни тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери, сообщает Tehran Thimes.

Четыре месяца назад Тахери провели операцию по удалению опухоли головного мозга, что отрицательно повлияло на иммунитет специалиста.

Тахери тренировал многие иранские команды по мини-футболу, включая «Банк Техаджарат», «Пейман» и «Эстеглал».



Число погибших от коронавирусной инфекции в Иране составляет 853 человека. Всего в стране подтверждено около 15 тысяч случаев заражения. Все спортивные мероприятия в Иране остановлены до 20 апреля.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тысячи человек.

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