Иранский тренер скончался из-за болезни, вызванной коронавирусом
В Иране ушёл из жизни тренер по футболу и мини-футболу Ахмад Тахери, сообщает Tehran Thimes.
Четыре месяца назад Тахери провели операцию по удалению опухоли головного мозга, что отрицательно повлияло на иммунитет специалиста.
Тахери тренировал многие иранские команды по мини-футболу, включая «Банк Техаджарат», «Пейман» и «Эстеглал».
Число погибших от коронавирусной инфекции в Иране составляет 853 человека. Всего в стране подтверждено около 15 тысяч случаев заражения. Все спортивные мероприятия в Иране остановлены до 20 апреля.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тысячи человек.
Телеграм-канал «Спорт vs коронавирус». Подпишись!
Чемпионат ЮАР приостановлен из-за коронавируса
Читайте также
- 16 марта 2020
-
21:24
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:50
-
20:38
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
19:57
-
19:34
-
19:31
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:31
-
18:29
-
18:19
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:23
-
17:12
-
17:07
-
16:56
-
16:53
-
16:49
-
16:31
-
16:23
Партнерский контент