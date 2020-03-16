Владелец «Хоффенхайма» рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса

Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп рассказал о сроках появления вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что немецкая биофармацевтическая компания CureVac, которая принадлежат Хоппу, начала разработку вакцины.



«Сначала необходимо протестировать вакцину на животных, а затем — на людях. Думаю, она появится осенью, когда может начаться следующая волна распространения коронавируса. Если нам удастся разработать вакцину, она должна будет использоваться для защиты людей во всём мире, а не только в одном регионе», — приводит слова Хоппа Sport1.



Некоторые немецкие болельщики недолюбливают Хоппа из-за обхода правила «50+1», согласно которому инвестор не имеет права управлять большинством акций клуба. В нынешнем сезоне это стало причиной остановки матча 24-го тура Бундеслиги с «Баварией», во время которого фанаты мюнхенской команды вывешивали оскорбительные баннеры в адрес бизнесмена.

Компания владельца «Хоффенхайма» продвинулась в разработке вакцины от коронавируса