УЕФА не имеет права определять чемпионов стран

Источник в УЕФА опроверг информацию, опубликованную в издании AS, о том, что организация может признать чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19 не будут доиграны. Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, УЕФА не имеет полномочий решать, кому присудить титул чемпиона. Подобное решение полностью зависит от федераций каждой страны.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6,7 тыс. человек.