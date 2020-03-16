УЕФА не имеет права определять чемпионов стран
Источник в УЕФА опроверг информацию, опубликованную в издании AS, о том, что организация может признать чемпионами лиг нынешних лидеров, если турниры из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19 не будут доиграны. Об этом сообщает A Bola.
По данным источника, УЕФА не имеет полномочий решать, кому присудить титул чемпиона. Подобное решение полностью зависит от федераций каждой страны.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса были приостановлены чемпионаты Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 6,7 тыс. человек.
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