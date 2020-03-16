Созин: «Зенит» пока рано объявлять чемпионом, надо доиграть сезон

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможной досрочной остановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
«Надо доиграть чемпионат. Сейчас ажиотаж спадёт, не будет это тянуться до конца мая. Согласен, что надо приостановить РПЛ. А потом, скорее всего, перенесут чемпионат Европы. «Зенит» пока чемпионом не объявляем — ещё рано, надо доиграть чемпионат. Две трети сезона — это слишком мало, чтобы определять победителя. Да, случился вот такой форс-мажор, но в жизни всегда что-то происходит впервые», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на проведение в городе любых спортивных мероприятий до 10 апреля 2020 года.
Таким образом, в период ограничений в Москве исключено проведение футбольных матчей. До 10 апреля в столице должно было пройти четыре встречи Российской Премьер-Лиги.
- 16 марта 2020
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