Созин: «Зенит» пока рано объявлять чемпионом, надо доиграть сезон

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможной досрочной остановке Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

«Надо доиграть чемпионат. Сейчас ажиотаж спадёт, не будет это тянуться до конца мая. Согласен, что надо приостановить РПЛ. А потом, скорее всего, перенесут чемпионат Европы. «Зенит» пока чемпионом не объявляем — ещё рано, надо доиграть чемпионат. Две трети сезона — это слишком мало, чтобы определять победителя. Да, случился вот такой форс-мажор, но в жизни всегда что-то происходит впервые», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете на проведение в городе любых спортивных мероприятий до 10 апреля 2020 года.



Таким образом, в период ограничений в Москве исключено проведение футбольных матчей. До 10 апреля в столице должно было пройти четыре встречи Российской Премьер-Лиги.