Шаронов разобрал тактику «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался о тактике московского «Локомотива» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).



«Локомотив» обороняется вдесятером. Играют очень низко и компактно, выходят в контратаку через Баринова. Миранчук — ключевой игрок в этой системе. Он регулирует темп игры и грамотно открывается между линиями.



Голы «Локомотива» издали в этом матче неслучайны. Сёмин отталкивается от сильных качеств своих футболистов, поэтому Крыховяку даётся установка часто бить издали. Отсутствие результата не прибьёт «Ростов». Я думаю, это часть игры. Результат непредсказуем. Игроки должны быть к этому готовы», — сказал Шаронов в эфире программы «Тотальный футбол».

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