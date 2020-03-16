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Шаронов разобрал тактику «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Шаронов разобрал тактику «Локомотива» в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался о тактике московского «Локомотива» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).

«Локомотив» обороняется вдесятером. Играют очень низко и компактно, выходят в контратаку через Баринова. Миранчук — ключевой игрок в этой системе. Он регулирует темп игры и грамотно открывается между линиями.

Голы «Локомотива» издали в этом матче неслучайны. Сёмин отталкивается от сильных качеств своих футболистов, поэтому Крыховяку даётся установка часто бить издали. Отсутствие результата не прибьёт «Ростов». Я думаю, это часть игры. Результат непредсказуем. Игроки должны быть к этому готовы», — сказал Шаронов в эфире программы «Тотальный футбол».

Шаронов назвал пять главных ошибок, которые он допустил в «Рубине»
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