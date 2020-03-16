Алексей Миранчук стал крёстным отцом младшей дочери Тарасова

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук стал крёстным отцом младшей дочери бывшего хавбека «железнодорожников» Дмитрия Тарасова, который на данный момент выступает за «Рубин».



«Сегодня покрестили самую младшую доченьку. Теперь я спокоен и поздравляю крёстных с новой ответственностью — духовным воспитанием Евы. Я в любом случае всегда рядом и никогда не дам в обиду», — написал Тарасов на странице в социальной сети.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».

Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. 10 июля 2018 года у пары появилась первая дочь Милана. 5 февраля 2020 года родилась вторая дочь супругов, которую назвали Евой. У Тарасова есть также дочь от первого брака Ангелина.