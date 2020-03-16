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Алексей Миранчук стал крёстным отцом младшей дочери Тарасова

Алексей Миранчук стал крёстным отцом младшей дочери Тарасова
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук стал крёстным отцом младшей дочери бывшего хавбека «железнодорожников» Дмитрия Тарасова, который на данный момент выступает за «Рубин».

«Сегодня покрестили самую младшую доченьку. Теперь я спокоен и поздравляю крёстных с новой ответственностью — духовным воспитанием Евы. Я в любом случае всегда рядом и никогда не дам в обиду», — написал Тарасов на странице в социальной сети.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».

Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. 10 июля 2018 года у пары появилась первая дочь Милана. 5 февраля 2020 года родилась вторая дочь супругов, которую назвали Евой. У Тарасова есть также дочь от первого брака Ангелина.

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