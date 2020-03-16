Грицаенко: борщ на базе «Спартака» ел — ничего такого. Но отмечу каши: лучше не пробовал!

Защитник «Тамбова» Алексея Грицаенко поделился впечатлениями от базы в Тарасовке, которую тамбовский клуб арендует у московского «Спартака».
«Переезд сюда, в Тарасовку, дался хорошо. Здесь удобно, созданы все условия для того, чтобы готовиться к оставшимся играм. Главное, у нас есть место, где мы можем хорошо питаться, восстанавливаться и тренироваться.
Питание тут очень нравится. Борщ однажды ел. Ничего сверхъестественного не заметил. Наверное, для иностранцев, которые впервые сюда приехали, он стал открытием. Но здесь действительно всё вкусно, полезно и качественно. К примеру, рис не простой, а бурый. То есть даже на такие мелочи делается упор.
В «Краснодаре» с этим тоже порядок. Большой выбор на завтрак, обед, ужин. Что тут, что в «Краснодаре» каждый футболист всегда может найти для себя что-то по вкусу. Но в Тарасовке отмечу каши! Лучше на завтрак не ел нигде.
Чья база круче — «Краснодара» или «Спартака»? Для «Спартака», увы, без шансов. С «Краснодаром» вообще тяжело кому-то сравниться», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».
- 16 марта 2020
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