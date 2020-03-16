«Антальяспор» обыграл «Сивасспор», Кудряшов сделал голевую передачу

В матче 26-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» принимал «Сивасспор». Встреча прошла на стадионе «Анталия Арена» в Анталии и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал защитник «Антальяспора» Вейсел Сари, который на 81-й минуте отправил мяч в ворота «Сивасспора» с подачи российского защитника Фёдора Кудряшова. Через 4 минуты вторую жёлтую карточку получил защитник «Сивасспора» Марсело Феррейра, после чего гости остались в меньшинстве.



«Антальяспор» набрал 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Сивасспор» (49) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Трабзонспор», набравший в 26 матчах турецкого чемпионата 53 очка.