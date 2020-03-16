Заразившийся коронавирусом Гарай показал, как он общается с женой

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай проходит курс лечения от заболевания, вызванного китайским коронавирусом. Футболист находится в карантине и вынужден обращаться со своей женой Тамарой Горро через окно.
«Она всегда со мной, что бы ни случилось. Я так сильно люблю тебя, моя любовь. Спасибо тебе», — написал футболист в своём «инстаграме».
Ранее сообщалось, что в «Валенсии» зафиксировано несколько случаев заражения, три из них — у защитников: Гарая, Эльякима Мангала и Хосе Гайя.
Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», с которым выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».
На данный момент от коронавируса во всём мире умерли более семи тысяч человек.
- 16 марта 2020
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