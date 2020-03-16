Серхи Роберто с женой ответили Бартре и поучаствовали в Nanana Challenge

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто вместе с женой Корал Симанович приняли участие в Nanana Challenge, суть которого заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300.



Роберто принял вызов от бывшего игрока «Барселоны» Марко Бартры, который сейчас выступает за севильский «Бетис», а также его жены Мелиссы Хименес.

«Спасибо Марку Бартре и Мелиссе Хименес за вызов», — написала Симанович в своём «инстаграме».

28-летний Роберто является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи и получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.