Серхи Роберто с женой ответили Бартре и поучаствовали в Nanana Challenge
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто вместе с женой Корал Симанович приняли участие в Nanana Challenge, суть которого заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300.
Роберто принял вызов от бывшего игрока «Барселоны» Марко Бартры, который сейчас выступает за севильский «Бетис», а также его жены Мелиссы Хименес.
«Спасибо Марку Бартре и Мелиссе Хименес за вызов», — написала Симанович в своём «инстаграме».
28-летний Роберто является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи и получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Бартра с женой принял участие в Nanana Challenge
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