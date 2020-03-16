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Федотов: несомненно, Кокорин является самым сильным игроком из всех, с кем я работал

Федотов: несомненно, Кокорин является самым сильным игроком из всех, с кем я работал
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о нападающем команды нападающем Александре Кокорине, а также прокомментировал трёхматчевую победную серию сочинского клуба в РПЛ.

«Является ли Кокорин самым сильным игроком из всех, с кем мне довелось работать? Несомненно. Александр Кокорин — разносторонний игрок. Он хорошо себя проявляет: имеет пространство, умеет работать между линиями, организованно играет при оборонительных действиях. Проявляет свои лидерские качества и как бомбардир, и как человек. Александр повёл команду за собой. Отмечу также роль таких игроков команды, как Кристиан Нобоа и Ибрагим Цаллагов.

Мы на сборах готовились использовать сильные качества наших футболистов: например, скоростные данные того же Андрея Мостового. Когда появился Александр, ребята подхватили порыв. Нам нравится переходить быстро в атаку, у нас это неплохо получается.

Других путей у нас нет, нам нужны очки. Мы отставали, причём прилично. Тот ушат холодной воды в первом матче с тульским «Арсеналом», где мы не заслуживали поражения и имели по всем показателям преимущество, дал себя знать. Нас подвела реализация, мы допустили две ошибки, которые стоили нам очков. У нас есть группа опытных футболистов, мы быстро это пережили и легко справились с проблемой. Хотя напряжение витало, мы были обескуражены.

Почему команда так бежит? У нас опытный тренер по физической подготовке Патрик. Наши взгляды на футбол и подготовку практически совпадают. Мы полагались на его опыт, и нам удалось достаточно хорошо подготовить команду.

Без зрителей игра не имеет никакого смысла. Всегда говорил, что футбол — это театр, он для болельщиков. Это энергетика, которая нам нужна. Нам её и не хватало, возможно, в каких-то эпизодах в последнем матче. Ожидалось около 15–20 тысяч болельщиков. По итогу мы видели пустые трибуны. Повторяю, не имеет никакого смысла играть без зрителей. Преданные болельщики должны видеть нашу игру», — сказал Федотов в программе «8-16» на телеканале «Матч ТВ».

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