Божович: ошибка Чернова — это не решающий момент матча с «Тамбовом»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:3).
«Думаю, что ошибка Чернова — это не решающий момент. Кто-то другой бы ошибся. Подготовка была хорошая. Наши проблемы наверняка в реализации. Если бы мы забили, такой проблемы не было бы. По-настоящему голевых моментов у нас не было», — рассказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Тамбов», набрав 25 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Крылья Советов» (22) — на 15-м месте.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
В следующем туре «Крылья Советов» дома сыграют с «Ахматом». Матч запланирован на 22 марта.
Видеообзор матча «Тамбов» — «Крылья Советов»
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