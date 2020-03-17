«Тамбов» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче с «Крыльями Советов»

Пресс-служба «Тамбова» после победы команды в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:0) опубликовала фотографию из раздевалки.



Победу тамбовскому клубу принесли голы Георгия Мелкадзе, Владимира Обухова и Антона Килина. При третьем голе результативной передачей отметился голкипер хозяев Гиорги Шелия.

Фотографию можно посмотреть на странице «Тамбова» в «Твиттере».

«Тамбов», набрав 25 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 15-м месте.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Следующий матч тамбовский клуб проведёт на выезде с «Уфой». Встреча запланирована на 22 марта.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020