«Тамбов» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче с «Крыльями Советов»
Пресс-служба «Тамбова» после победы команды в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:0) опубликовала фотографию из раздевалки.
Победу тамбовскому клубу принесли голы Георгия Мелкадзе, Владимира Обухова и Антона Килина. При третьем голе результативной передачей отметился голкипер хозяев Гиорги Шелия.
Фотографию можно посмотреть на странице «Тамбова» в «Твиттере».
«Тамбов», набрав 25 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (22) — на 15-м месте.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Следующий матч тамбовский клуб проведёт на выезде с «Уфой». Встреча запланирована на 22 марта.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Видеообзор матча «Тамбов» — «Крылья Советов»
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